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للجنسين.. شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة

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للجنسين.. شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة

للجنسين.. شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=686276
المناطق - الرياض

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف (إدارية وتقنية) شاغرة في مدينة (جدة) للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– أخصائي محاسبة (Accounting Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (محاسبة) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
الوصف الوظيفي: إجراء عمليات فحص الفواتير والتسويات والقيام بالتسجيل في دفتر اليومية بدرجة عالية من الدقة.

– مدير التجارة الإلكترونية (E-Commerce Manager)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في أي تخصص ذو صلة (تقنية المعلومات، التسويق، التسويق الرقمي) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
الوصف الوظيفي: المساهمة في الاستراتيجية الرقمية الشاملة وتحديد المبادرات والتوصيات لزيادة معدلات الإيرادات في التجارة الإلكترونية.

– إداري ومطور قواعد البيانات (Data Base Administration / Developer)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (علوم حاسب أو تقنية معلومات) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
الوصف الوظيفي: مناقشة وفهم وتوثيق قواعد بيانات المستخدمين وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة وتنظيمها بطريقة منطقية.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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