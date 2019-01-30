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البحرين: تصريحات الخارجية الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام

البحرين: تصريحات الخارجية الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام
http://almnatiq.net/?p=686279
المناطق - وكالات

أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أن تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء المستقل في مملكة البحرين، تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في إيران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة.
وأفادت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين بأن مثل هذه التصريحات تهدف إلى الالتفاف على معاناة الشعب الإيراني والناجمة عن ممارسات النظام في إيران وإعلائه دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر ويمارس ضده كل وسائل الإرهاب والقمع والتخويف ويتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل النظام في إيران.
وشددت الخارجية البحرينية على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يستوجب تحركًا فاعلاً وتصديًا حازمًا من قبل المجتمع الدولي وإجبار النظام الإيراني بضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية وسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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