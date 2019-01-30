موبايلي تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

المناطق - الرياض

أعلنت شركة موبايلي عن توفر وظائف إدارية شاغرة في كل من (جدة، الخبر) حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي تحليل أعمال رعاية العملاء – جدة (Business Analyst Customer Care Specialist Professional)

المتطلبات: بكالوريوس علوم حاسب أو تقنية معلومات أو هندسة حاسب مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– مدير عمليات المستودعات – الخبر (Warehousing Operations Manager)

المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال أو اقتصاد مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في عمليات المستودعات.

شروط عامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إتقان المهارات المطلوبة لكل وظيفة (حسب الوصف الوظيفي).

وأوضحت أن التقديم يبدأ من الثلاثاء 1440/5/23هـ (الموافق 2019/1/29م) من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.