مجلس العموم البريطاني يصوت على تعديل مسودة اتفاق “بريكست”

المناطق - وكالات

صوت نواب مجلس العموم البريطاني على إدخال تعديل مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يقضي بإزالة آلية التجارة والجمارك في الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا واستبدالها بإجراءات أخرى سيتم التفاوض بشأنها لاحقًا مع التكتل الأوروبي.

ووافق على التعديل الذي تقدم به النائب المحافظ ورئيس لجنة 1922 غراهام برايدي، 317 نائبًا، فيما رفضه 301 نائبًا.

وبذلك لم يعد أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من خيار لضمان المصادقة على مسودة اتفاق الخروج سوى العودة إلى المفوضية الأوروبية لإقناعها بضرورة التخلي عن ألية التجارة والجمارك واستبدالها بإجراءات أخرى تضمن تدفق التجارة الحرة في حال نهاية المرحلة الانتقالية أواخر العام المقبل دون التوصل لاتفاق شامل للتجارة الحرة بين الطرفين.

ومن المقرر أن تعود رئيسة الوزراء لمجلس العموم في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل لعرض نسخة معدلة لمسودة الاتفاق ليتم التصويت عليها، شريطة أن توافق المفوضية الأوروبية على حذف آلية التجارة واستبدالها بإجراءات أخرى.