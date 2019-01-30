الذهب يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر

المناطق - وكالات

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر وذلك في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالاحتيال.

ووفقا لـ”رويترز” ارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 حزيران (يونيو) 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول 0555 بتوقيت جرينتش.

كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.

ويوم الإثنين، اتهمت الولايات المتحدة هواوي ومديرتها المالية وشركتين تابعتين بالاحتيال لانتهاك العقوبات على إيران في قضية أججت التوترات مع بكين.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الاتهامات إلى تعقيد المحادثات التجارية الرفيعة المستوى المقرر أن تبدأ اليوم، حيث سيجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وعادة ما يرتفع الذهب بدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1331 دولارا للأوقية، وبلغت أسعار البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 كانون الثاني (يناير).