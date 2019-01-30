احدث الأخبار

أمطار رعدية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة جزئيا على 5 مناطق مع انخفاض درجات الحرارة
أبرز المواد
 تعليم المدينة يعلن تعليق الدراسة لهذا اليوم الأربعاء
منطقة المدينة المنورة
 موبايلي تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة بالنيابة يزور الشيخ السديس
أبرز المواد
 كيف تقرأ رسائل الـ”واتساب” بعد حذفها ؟
أبرز المواد
 هل تعلم أن قلة النوم تزيد الشعور بالألم.. باحثون يؤكدون ذلك
أبرز المواد
 البحرين: تصريحات الخارجية الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام
أبرز المواد
 للجنسين.. شركة طيران أديل تعلن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة
أبرز المواد
 كشف تفاصيل مثيرة عن مخاوف الأميرة ديانا من تعرضها للقتل قبل موتها بـ 6 أسابيع
أبرز المواد
 تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال
أبرز المواد
 مهاتير محمد: إسرائيل دولة إجرامية.. وإذا حظرنا دخول لاعبيها فأمريكا حظرت دخول مواطني 5 دول إسلامية
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء
أبرز المواد
أمطار رعدية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة جزئيا على 5 مناطق مع انخفاض درجات الحرارة

أمطار رعدية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة جزئيا على 5 مناطق مع انخفاض درجات الحرارة

أبرز المواد
تعليم المدينة يعلن تعليق الدراسة لهذا اليوم الأربعاء

تعليم المدينة يعلن تعليق الدراسة لهذا اليوم الأربعاء

منطقة المدينة المنورة
موبايلي تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

موبايلي تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

أبرز المواد
أمير منطقة مكة بالنيابة يزور الشيخ السديس

أمير منطقة مكة بالنيابة يزور الشيخ السديس

أبرز المواد

أمطار رعدية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة جزئيا على 5 مناطق مع انخفاض درجات الحرارة

أمطار رعدية على الرياض والشرقية.. وسماء غائمة جزئيا على 5 مناطق مع انخفاض درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=686306
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (الجوف, الحدود الشمالية, حائل, القصيم ،الشرقية)، فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مطقة الرياض والشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

روابط ذات صلة

موبايلي تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

موبايلي تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
أمير منطقة مكة بالنيابة يزور الشيخ السديس

أمير منطقة مكة بالنيابة يزور الشيخ السديس
كيف تقرأ رسائل الـ”واتساب” بعد حذفها ؟

كيف تقرأ رسائل الـ”واتساب” بعد حذفها ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*