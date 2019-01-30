الأمم المتحدة: 5 قتلى وأكثر من 130 مفقودا بعد انقلاب قاربين يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي

المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء،مصرع خمسة أشخاص و فقدان أكثر من 130 آخرين جراء انقلاب قاربين يقلان مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي .

قالت المنظمة الدولية للهجرة ، اليوم الثلاثاء، إن 5 مهاجرين لقوا مصرعهم وأكثر من 130 آخرين فُقدوا قبالة ساحل جيبوتي بعد انقلاب قاربين وسط أمواج عاتية.

وقال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن القاربين كانا متوجهين إلى اليمن، بوابة دول الخليج حيث يأمل كثير من المهاجرين بالعثور على فرص عمل وحياة أفضل.

وبعد بلاغ من السكان المحليين، عثر فريق من الحراس على ناجيين اثنين وخمس جثث . ويعتقد أن القاربين انقلبا قبالة جودوريا في منطقة أوبوك في جيبوتي.

يذكر أن الحادث وقع بعد مرور 30 دقيقة على مغادرة القاربين الميناء.

وذكرت المنظمة أن موظفيها تعرفوا على هوية ناج يبلغ من العمر 18 عاما ويعتقد أنه كان على متن القارب الأول الذي كان يحمل 130 راكبا. وأفاد الشاب بأن 16 امرأة كن على متن قاربه، لكن لم تكن لديه معلومات بشأن الثاني.