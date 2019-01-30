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بمشاركة “80 شبلاً ” : انطلاق الملتقى الكشفي الأول بتعليم الأفلاج

بمشاركة “80 شبلاً ” : انطلاق الملتقى الكشفي الأول بتعليم الأفلاج
http://almnatiq.net/?p=686345
المناطق - عادل الزهراني

بمشاركة 80 شبلاً من طلاب المرحلة الابتدائية بتعليم الأفلاج انطلقت قبل قليل برامج الملتقى الكشفي الأول للأشبال بمركز التدريب الكشفي .
وتتضمن فقرات الملتقى الذي نظمه النشاط الكشفي بالنشاط الطلابي ويستمر يوم دراسي كامل برامج ” التعليم المستمر والمهارات الكشفية والفنون والحبال والدورات التدريبية وغيرها ، ينفذها ويشرف عليها تسعة قادة كشفيين .

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