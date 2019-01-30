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لجنة التنشيط السياحي ” ببارق ” تنظم سمرة مفتوحة بالقرية التراثية

لجنة التنشيط السياحي ” ببارق ” تنظم سمرة مفتوحة بالقرية التراثية
http://almnatiq.net/?p=686348
المناطق - بارق

تنظم اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي بمحافظة بارق وبالتعاون مع البلدية سمرة ” بارقية ” يوم غداً الأربعاء عقب صلاة العشاء والتي يحييها مجموعة من الشعراء والفنانين من المحافظة ، بقيادة الفنان أحمد شبيلي البارقي وذلك بساحة القرية التراثية جنوب بارق .
وأشتمل برنامج السمرة على كلمة ترحيبية بالمحافظ والضيوف ، بعد ذلك يفتتح الفنان أحمد شبيلي السمرة بلوحة غنائية ترحيباً بالحضور ومن ثم تتوالى فقرات الامسية والتي ستحتوي على تقديم لون الخطوة التراثي ولوحة غنائية بصوت الفنان حسن السحبان والفنان أبوريم ومحمد عامر قبل أن يختتم السمرة عازف الناي أبو فارس .

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