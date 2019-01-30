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مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس

مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس
http://almnatiq.net/?p=686361
المناطق - الرياض

عقدت إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مؤخراً اجتماعا لرؤساء ومشرفي النشاط الكشفي في مختلف إدارات التعليم بالمملكة عبر تقنية الفيديو كونفرنس .

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي بن محمد الصبيحي ، أن الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 200 مشرف تناول مراجعة وتقييم البرامج المركزية التي نُفذت خلال الفصل الدراسي الأول ومن ابرزها منافسات التميز الكشفي التي عُقدت في إدارات التعليم بالشرقية والاحساء وجدة ، ومهرجان التربية الكشفية الذي استضافته إدارات التعليم في حائل والجوف وجازان ، كما ناقش الاجتماع الدراسات التأهيلية التي ستنفذها الوزارة خلال هذا الفصل في رجال المع ووادي الدواسر والبكيرية والنماص والحدود الشمالية والقنفذة .

واشار الصبيحي الى حرص كشافة الوزارة على تحقيق الأهداف التربوية من خلال تلك الفعاليات والعمل على غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف.

وقدم مدير إدارة النشاط الكشفي الشكر والتقدير لوكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني ، ومدير عام الادارة العامة للنشاط الطلابي الدكتور عبدالحميد المسعود ،على مايقدمانه من دعم وتحفيز للنشاط الكشفي ، ولمدراء التعليم بالمناطق والمحافظات على المتابعة والتشجيع ، وللمشرفين والقادة الكشفيين على حرصهم وتفاعلهم مع أنشطة الوزارة .

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