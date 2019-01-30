“منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم

المناطق.. إسلام داوود

على عكس ما تمناه كثير من المشجعين، ولكن توقعه أغلب المحليين، نجح منتخب قطر في الوصول على نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة على أرض دولة الإمارات.

المنتخب القطري “مجازا” نجح في الوصول إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 4-0 على نظيره الإماراتي، في مباراة اتسمت بأنها من طرف واحد، افتقد فيه أصحاب الأرض والجمهور، للروح والأداء العالي المعروف دوما عن “أبناء زايد”.

ويلاقي منتخب قطر في النهائي نظيره الياباني، الذي نجح في إقصاء نظيره الإيراني بنتيجة 3-0.

منتخب قطر الذي حقق ذلك الإنجاز التاريخي للمرة الأولى في تاريخ قطرن عزا المحللون نجاحه في تحقيق ذلك الإنجاز الكبير، إلى وجود ذلك الكم الكبير من اللاعبين المجنسين –غير القطريين- في المنتخب.

ومن قوام المنتخب الذي يزيد على عشرين لاعبا بقليل، 13 لاعبا منهم من جنسيات مختلفة ما بين سودانيين ومصريين وبرتغالي وعراقي.

حالة أثارت استياء كثير من المتابعين للبطولة حيث سيحسب لبلد قليلة الإمكانات الرياضية، مثل قطر وصولها إلى نهائي البطولة، الأمر الذي ما كان ليحدث على الأرجح لولا اللاعبين المجنسين.

كما أنه يوجه ضربة إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في البطولات الرياضية، الهامة حيث تعتمد بعض الدول على إمكانياتها المادية لتعويض نقص المواهب لديها، ما يقوى من كفة تلك المنتخبات على حساب منتخبات الدول الأخرى.

تأهل قطر للنهائي أثار سخرية الكثير من النشطاء العرب بدورهم، بدلا من إعجابهم، وقال المستشار بالديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ على حسابه على تويتر، :” المفترض أن يعزف 12نشيدا وطنيا قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي”.

وأضاف،: ” حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام” في إشارة إلى لاعبي منتخب قطر المجنسين الذين يجهلون النشيد الوطني لقطر.