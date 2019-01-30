“السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي

المناطق - الرياض

سلم نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف الاستاذ رستم الكبيسي عدد من المستثمرين تراخيص للإتجار بقطع التراث الشعبي، بحضور مدير عام التسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف بن علي القنور، ورئيس قسم التداول بالقطع الاثرية والتراثية الاستاذ درعان مسفر القحطاني.

واشاد الكبيسي بدور الهيئة في خلق شراكة مستدامة مع المستثمرين في هذا المجال للنهوض بالأدوار التي يقومون بها وتفعيل دور سوق التراث الشعبي في المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري، كما أشار الى أهمية مواد التراث الشعبي في التعريف بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.

وكما اوضح القنور إلى أن الاتجار بقطع التراث الشعبي يشكل حراكاً ثقافياً وحضارياً على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، حيث هناك العديد من الاسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وانواعها مما ادى إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع وتعمل على المحافظة عليه.