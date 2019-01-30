احدث الأخبار

“السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي
أبرز المواد
 “منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم
أبرز المواد
 مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس
محليات
 ” التدريب التقني” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 اكتشاف طريقة لحماية الجسم من السرطان
أبرز المواد
 لجنة التنشيط السياحي ” ببارق ” تنظم سمرة مفتوحة بالقرية التراثية
منطقة عسير
 بمشاركة “80 شبلاً ” : انطلاق الملتقى الكشفي الأول بتعليم الأفلاج
منطقة الرياض
 “الخماسي النووي” يفشل في تنسيق بيان ختامي في بكين
أبرز المواد
 حضور نسائي مميز بمهرجان “صدر الكرامة” الوطني
منطقة عسير
 الأمم المتحدة: 5 قتلى وأكثر من 130 مفقودا بعد انقلاب قاربين يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يزور محافظة الزلفي
منطقة الرياض
“السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي

“السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي

أبرز المواد
“منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم

“منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم

أبرز المواد
مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس

مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس

محليات
” التدريب التقني” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

” التدريب التقني” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

أبرز المواد

“السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي

“السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي
http://almnatiq.net/?p=686367
المناطق - الرياض

سلم نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف الاستاذ رستم الكبيسي عدد من المستثمرين تراخيص للإتجار بقطع التراث الشعبي، بحضور مدير عام التسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف بن علي القنور، ورئيس قسم التداول بالقطع الاثرية والتراثية الاستاذ درعان مسفر القحطاني.
واشاد الكبيسي بدور الهيئة في خلق شراكة مستدامة مع المستثمرين في هذا المجال للنهوض بالأدوار التي يقومون بها وتفعيل دور سوق التراث الشعبي في المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري، كما أشار الى أهمية مواد التراث الشعبي في التعريف بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
وكما اوضح القنور إلى أن الاتجار بقطع التراث الشعبي يشكل حراكاً ثقافياً وحضارياً على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، حيث هناك العديد من الاسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وانواعها مما ادى إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع وتعمل على المحافظة عليه.

روابط ذات صلة

“منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم

“منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم
مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس

مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس
” التدريب التقني” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

” التدريب التقني” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*