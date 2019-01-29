الصيعري نائبا لرئيس ميدان الهجن بشرورة

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أصدر وكيل امارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد قرار يقضي بتعيين الاستاذ سعيد بن علي بن مهري الصيعري نائبا لرئيس ميدان الهجن بمحافظة شرورة .

وبهذه المناسبة الاستاذ سعيد الصيعري صرح قائلا : يسرني ان ارفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لسمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران وسمو الامير تركي بن هذولول نائب امير منطقة نجران على اهتمامهم برياضة سباقات الهجن بالمنطقة وحثهم المسؤولين للتعاون مع ملاك الهجن لتهيئة أماكن اقامة السباقات بالمنطقة ومحافظاتها

كما شكر الصيعري سعادة وكيل امارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد على تعاونه وتسهيله كافة الإجراءات وتذليله كافة العقبات ودعمه هذه الرياضة العزيزة على الجميع .