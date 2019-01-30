رئيس غرفة أبها : اعتماد ولي العهد للبرنامج يدخل المملكة عصر الثورة الصناعية الرابعة ويمثل حدثاً تاريخيا في تطوير الصناعة الوطنية

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أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي باعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للمرحلة الأولى من محفزات وممكنات، “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية. ، مؤكداً على أن البرنامج يدخل المملكة إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة ويمثل حدثاً تاريخيا في تطوير الصناعة الوطنية .

مشيرا إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أكبر برامج “رؤية المملكة 2030” الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة الإنتاجية وجذب وضخ الاستثمارات والطاقات المستهدفة وهي الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث تتكامل من خلال هذا البرنامج جهود 34 جهة مشاركة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وهذا سيدخل الصناعة بالمملكة بإذن الله إلى عصر جديد للازدهار والتطوير ، فهو يستثمر موقع المملكة الإستراتيجي الفريد كحلقة وصل بين 3 قارات كبرى، ويستثمر القوة العالمية للمملكة في إمدادات الطاقة لتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية، والشراكات الوطنية والعالمية بما في ذلك إنشاء صناعات عملاقة ومتطورة، لم تشهدها المملكة من قبل، وذات مردود إيجابي .

في ختام تصريحه رفع الحويزي نيابة عن مجلس إدارة غرفة أبها وقطاع الأعمال بمنطقة عسير أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على إعتماد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات الرائعة لإطلاق هذا البرنامج الوطني هو إستمرار لنهج التطوير الضخم الذي ترعاه القيادة الرشيدة – حفظها الله – ، وسيحقق بإذن الله نموا غير مسبوق بتكامل أربعة قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، تتمثل في قطاعات: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مما يشكل منظومة شاملة تتكامل فيها جهود العديد من القطاعات الإستراتيجية وغيرها من الجهات المساندة لإنشاء منظومة مستقبلية متقدمة تتيح للمملكة أن تكون بحلول 2030 دولة ذات ريادة عالمية في البُنى التحتية والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.