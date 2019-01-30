مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة

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انطلاقًا من توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لتكثيف الجهود الدعوية وإقامتها لكافة القطاعات العسكرية المرابطة بالحد الجنوبي”

إلتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ / عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بمكتبه ظهر هذا اليوم سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحه بنجران العقيد/ عبداللطيف العليوي يرافقه المقدم/ وليد بن عثمان العثمان، مدير خلية التوعية بقوة نجران وكذلك المقدم/ فيصل بن خالد المطيري، بالشؤون الدينية بالوحدات العسكرية المرابطة.

وقدم العصيمي خلال اللقاء عرضاً عن الجهود التي نفذها فرع الوزارة في عدد من القطاعات العسكرية وقوات التحالف العربي المرابطة على الحدود، والمشاركة في إعادة الأمل، مؤكدا استمرار البرنامج وتكثيفها بمشيئة الله تعالى.

كما طلب (العليوي) والفريق المصاحب له إيصال تلك المناشط لجميع الوحدات المرابطة خاصة ما يقدم من لقاءات نوعية فكرية للدعاة والأئمة والخطباء.

وقد أكّد الجميع أن كافة الإدارات تقف جنبا إلى جنب للحفاظ على أمن هذا الوطن الكبير والتصدي لكل من تسول له نفسه الإعتداء عليه أو نشر الأفكار الضالة والتكفيرية .

وأعرب مدير الشؤون الدينية بنجران عن شكره للجهود التي يبذلها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران من برامج وأنشطة علي امتداد الشريط الحدودي.

كما قدّم العصيمي في آخر اللقاء هدية ( مرابط ) للضيوف الكرام وهي ضمن ما يقدمه فرع الوزارة بنجران من هدايا للجنود البواسل المرابطين،

وقد سأل الجميع الله تعالى النصر والتمكين للجنود البواسل، وأن يحفظ قيادتنا الراشدة وبلادنا العظيمة.