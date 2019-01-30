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انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير

انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير

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انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير

انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=686380
المناطق - عسير

انطلقت مؤخرا دورة بلدية بارق الرياضية الشتوية لكرة القدم في نسختها السادسة ، التي تنظمها بلدية بارق بدعم من أمانة منطقة عسير للبلديات التابعة لها ممثلة بأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن انطلاق دورة بلدية بارق الرياضية الشتوية لكرة القدم جاءت في إطار جهود امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لخدمة المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأمانة و البلديات التابعة .

مشيرا الى ان الدورة قد انطلقت مؤخرا و بدأت منافسات الدورة الرياضية الشتوية لكرة القدم على كأس أمير منطقة عسير والتي تقام على ملعب بلدية بارق بمشاركة 48 فريق من كافة محافظات منطقة عسير و خارج المنطقة حيث شارك في هذه الدورة بنسختها السادسة حوالي 1000 لاعب .

مؤكدا بأن الأمانة حريصة دائماً على تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تهم الشباب في المقام الأول حيث أن البطولة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المنطقة ، واحتواء فئة الشباب وإفادتهم بما يعود عليهم بالنفع، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في المنطقة، ودعى أمين منطقة عسير الجمهور الرياضي الكريم والمهتمين في المنطقة بالحضور ومتابعة مباريات الدورة ، معرباً عن شكره لجميع المشاركين في إنجاح هذه الدورة من منظمين ومشاركين وجهات حكومية.

منبها الى ان الأمانة و بلدياتها التابعة و وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله القصبي ستستمر في تنظيم المبادرات الاجتماعية والفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع طوال العام ، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية القادمة و المتنوعة .

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