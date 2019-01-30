أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي

المناطق - عسير

قدم مستشفى عسير المركزي خدماته لأكثر من ١٦٤ ألف مراجع خلال العام المنصرم 2018 ، ووفقاً لآخر إحصائية فقد أستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 101380 حالة فيما تم إجراء 8892 عملية جراحية وأجرت وحدة المناظير 2565 عملية ،

كما قام المستشفى بإجراء فحوصات مخبرية بلغت 2951306 فحوص ، و 105967 مراجعاً لقسم الأشعة .

وبينت الإحصائية أن من تم خضوعهم لجلسات التأهيل الطبي بلغ 36494 حالة ، فيما تم عمل 4323 جلسة غسيل دموي وبروتيني .

كما بلغ عدد مراجعي مركز السكري 30128 مراجع ، وتم تنويم 10442 مريض ، وإجراء قسطرة قلبية لعدد 838 إجراء .