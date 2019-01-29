الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها

المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، باستمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على محافظة جدة والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تشمل كلاً من الشعيبة, بحرة, ثول, جدة، الجموم، ذهبان, عسفان ورابغ، تستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.