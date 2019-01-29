احدث الأخبار

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي
منطقة عسير
 انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير
الرياضة
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة
منطقة نجران
 رئيس غرفة أبها : اعتماد ولي العهد للبرنامج يدخل المملكة عصر الثورة الصناعية الرابعة ويمثل حدثاً تاريخيا في تطوير الصناعة الوطنية
منطقة عسير
 الصيعري نائبا لرئيس ميدان الهجن بشرورة
منطقة نجران
 “السياحة والتراث الوطني” تمنح مستثمرين تراخيص الإتجار بقطع التراث الشعبي
أبرز المواد
 “منتخب المجنسين” يصل نهائي كأس آسيا.. قطر تفتح التساؤلات حول شرعية تجنيس اللاعبين.. والنشطاء: أين أبناءكم
أبرز المواد
 مشرفي النشاط الكشفي بمناطق ومحافظات المملكة يجتمعون عبر تقنية الكونفرنس
محليات
 ” التدريب التقني” يوقع مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد البشرية
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 اكتشاف طريقة لحماية الجسم من السرطان
أبرز المواد
الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها

منطقة مكة المكرمة
أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي

أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي

منطقة عسير
انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير

انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير

الرياضة
مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة

مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة

منطقة نجران

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها
http://almnatiq.net/?p=686389
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، باستمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على محافظة جدة والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تشمل كلاً من الشعيبة, بحرة, ثول, جدة، الجموم، ذهبان, عسفان ورابغ، تستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

روابط ذات صلة

أمير مكة بالنيابة يزور السديس في منزله بالعاصمة المقدسة

أمير مكة بالنيابة يزور السديس في منزله بالعاصمة المقدسة
“تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة

“تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة
إنقاذ مجموعة أشخاص احتجزتهم «سيول الطائف» داخل مركبتهم

إنقاذ مجموعة أشخاص احتجزتهم «سيول الطائف» داخل مركبتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*