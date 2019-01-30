احدث الأخبار

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”
أبرز المواد
 مدني تيماء ينقذ 16 معتمرا في حافلة محتجزة بمياه الأمطار
منطقة تبوك
 مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 40 عام.. ملك إسبانيا يصل بغداد ليحتفل بعيد ميلاده
أبرز المواد
 مستشفى الولادة والأطفال بتبوك ينظم حملة للتبرع بالخلايا الجذعية دعمًا لمرضى السرطان
منطقة تبوك
 الدفاع المدني ينقذ أكثر من 271 شخصاً جراء الأمطار والسيول على مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي
منطقة عسير
 انطلاق الدورة الرياضية الشتوية ببارق على كأس أمير منطقة عسير
الرياضة
 مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة
منطقة نجران
 رئيس غرفة أبها : اعتماد ولي العهد للبرنامج يدخل المملكة عصر الثورة الصناعية الرابعة ويمثل حدثاً تاريخيا في تطوير الصناعة الوطنية
منطقة عسير
خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”

الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”

أبرز المواد
مدني تيماء ينقذ 16 معتمرا في حافلة محتجزة بمياه الأمطار

مدني تيماء ينقذ 16 معتمرا في حافلة محتجزة بمياه الأمطار

منطقة تبوك
مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

أبرز المواد

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
http://almnatiq.net/?p=686413
المناطق - واس

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.
حضر الاستقبال، معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.
كما حضر من الجانب الأذربيجاني، معالي رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”

الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”
مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية
لأول مرة منذ 40 عام.. ملك إسبانيا يصل بغداد ليحتفل بعيد ميلاده

لأول مرة منذ 40 عام.. ملك إسبانيا يصل بغداد ليحتفل بعيد ميلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*