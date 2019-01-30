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الانتهاء من نزح تجمعات المياه في تبوك جراء الأمطار الغزيرة

الانتهاء من نزح تجمعات المياه في تبوك جراء الأمطار الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=686422
المناطق - تبوك

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس/ إبراهيم بن أحمد الغبان بأنه وفور هطول الأمطار الغزيرة على المدينة والتي تجاوزت كمياتها (٨٤٠٠٠)م٣ باشرت وكالات الأمانة وإداراتها المختصة تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة والتي من خلالها تم تقسيم المدينة لأربعة مناطق وتم توزيع القوى العاملة والمعدات والمضخات على تلك المناطق لسحب تجمعات مياه الأمطار في المواقع الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار.

وأوضح المهندس الغبان بأنه تم نزح وتجفيف مايزيد على (٢٤٨٤٠)م٣ من المياه في (٥٦) شارع رئيسي وأكثر من (٢٦٣) شارع فرعي في مختلف أنحاء المدينة ولازالت الأعمال مستمرة حتى يتم الانتهاء من تجفيف كافة تجمعات مياه الأمطار.
موضحاً في الوقت ذاته بأن أعمال نزح المياه سيتبعها أعمال نظافة مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات.

وفي ذات السياق قال مدير مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار المهندس. عبدالمجيد السراح بأن مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على نقاط تجمع المياه الكبيرة والحرجة أثبتت فعاليتها في تصريف الكميات الغزيرة من الأمطار التي هطلت على المدينة موضحاً بأن مواقع تجمعات المياه الكبيرة والحرجة التي تم تغطيتها بشبكة تصريف مياه الأمطار من خلال مشاريع الخمس سنوات الماضية شملت (٨) مواقع على طريق الملك عبدالله بجوار الغرفة التجارية وتقاطع شارع معاذ بن جبل مع شارع الإمام عبدالرحمن وتقاطع طريقي الأمير ممدوح والأمير عبدالمجيد وطريق الأمير سلطان بجانب محطة الغاز وتقاطع طريقي الأمير عبدالمجيد وأنس بن مالك وبجوار إشارة المنطقة الصناعية على طريق الملك فيصل وعلى طريق الملك سلمان في تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز.

وتابع المهندس السراح مبيناً بأنه تم الانتهاء من نقطتي تجمع متوسطة و(٣٧) نقطة تجمع صغيرة.

وأضاف بأن العمل يجري ومن خلال المشاريع الحالية على الانتهاء من (٤) نقاط تجمع مياه كبيرة حرجة ونقطة تجمع متوسطة وأكثر من (١٠٠) نقطة تجمع صغيرة وسيتم إكمال النقاط الحرجة الـ(٦) من خلال المشاريع المستقبلية إضافة إلى (٥) نقاط متوسطة و(٤٢٥) نقطة صغيرة.

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