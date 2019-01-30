احدث الأخبار

وزارة العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونياً
أبرز المواد
 “القبطان نامق” يزور ثقافة وفنون القصيم ويرحب بإقمة عمل مسرحي
منطقة القصيم
 الانتهاء من نزح تجمعات المياه في تبوك جراء الأمطار الغزيرة
منطقة تبوك
 خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”
أبرز المواد
 مدني تيماء ينقذ 16 معتمرا في حافلة محتجزة بمياه الأمطار
منطقة تبوك
 مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 40 عام.. ملك إسبانيا يصل بغداد ليحتفل بعيد ميلاده
أبرز المواد
 مستشفى الولادة والأطفال بتبوك ينظم حملة للتبرع بالخلايا الجذعية دعمًا لمرضى السرطان
منطقة تبوك
 الدفاع المدني ينقذ أكثر من 271 شخصاً جراء الأمطار والسيول على مناطق المملكة
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي
منطقة عسير
وزارة العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونياً

وزارة العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونياً

أبرز المواد
“القبطان نامق” يزور ثقافة وفنون القصيم ويرحب بإقمة عمل مسرحي

“القبطان نامق” يزور ثقافة وفنون القصيم ويرحب بإقمة عمل مسرحي

منطقة القصيم
الانتهاء من نزح تجمعات المياه في تبوك جراء الأمطار الغزيرة

الانتهاء من نزح تجمعات المياه في تبوك جراء الأمطار الغزيرة

منطقة تبوك
خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

أبرز المواد

وزارة العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونياً

وزارة العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=686434
المناطق - واس

أتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيقها على الأجهزة الذكية خدمتي الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الطلب، والاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وعدم حاجتهم للحضور إلى محاكم التنفيذ من أجل التأكّد من حالة الطلبات .
وأوضحت الوزارة أنّه يمكن للمستفيدين من خدمة (الاستعلام عن طلب التنفيذ) الدخول عبر التطبيق الرسمي لوزارة العدل في الهواتف الذكية، ومن ثم التوجّه إلى أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الطلب، ونوع المستعلم “فرد أو مؤسسة أو شركة”، ونوع الهوية ورقمها).
وبيّنت الوزارة أنّه سيتم التحقّق من هوية وبيانات المستفيد بالربط مع مركز المعلومات الوطني عبر رسالة نصية ترد إليه برقم جواله المسجل في نظام “أبشر”، وسيظهر للمستعلم البيانات المتعلقة بطلب التنفيذ كافة، والمحكمة والدائرة التي أصدرت الطلب، وحالة الطلب وأطرافه، والسندات المتعلقة فيه والقرارات الصادرة بشأنه .
وأضافت الوزارة: “وللاستفادة من خدمة (الاستعلام برقم الهوية) يمكن الدخول على تطبيق الوزارة واختيار أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية، وتعبئة البيانات المطلوبة (نوع الهوية، ورقمها، وتاريخ الميلاد) وستأتي رسالة نصية للمستفيد على رقمه المسجل في نظام “أبشر”، وستظهر له جميع طلبات التنفيذ المتعلقة به وتفاصيلها”.
وأفادت العدل أنّ هذه الخدمة تأتي لرفع كفاءة الخدمات العدلية المقدّمة للمواطنين والمقيمين والمؤسّسات والأفراد.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أعلن مطلع العام الماضي إطلاق خدمتَي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وهو ما أسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، وساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان

خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”

الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”
مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*