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جمعية الكشافة العربية السعودية تنظم المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” شهر جمادى الآخرة

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..

جمعية الكشافة العربية السعودية تنظم المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” شهر جمادى الآخرة

جمعية الكشافة العربية السعودية تنظم المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” شهر جمادى الآخرة
http://almnatiq.net/?p=686443
المناطق - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية يومي 7 و 8 / 6 / 1440هـ بالرياض، المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة “، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.
ورفع معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نيابة عن منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة والمهتمين بقضايا البيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على دعمه ورعايته للمؤتمر.
وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها ، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم ، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية ، بالإضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية ، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة ، والافادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.
وأشار إلى أن المؤتمر وموضوعه ومحاوره يأتي ضمن جهود الجمعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسة، وأن الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية يعدّ واجبا دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.
وبين الدكتور الفهد أن المؤتمر سيناقش خلال عدة جلسات مفتوحة وورش عمل أربعة محاور هي: الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة، وتجارب ومبادرات كشفية في حماية البيئة.

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