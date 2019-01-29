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4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن

4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=686449
المناطق - حفر الباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ وبيع المعسل تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقاً للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها عدم وضع لوحات تحذيرية و5 كرز دخان و4 كرز وباكيت معسل غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية و22 باكيت دخان منتهي الصلاحية وبلغت قيمة المخالفات 10 آلاف ريال.

وكانت صحة حفرالباطن قد أعلنت عن تدشين 4 عيادات جديدة لمكافحة التبغ في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال إضافة إلى المستشفى المركزي والتي ستهدف إلى تقديم التوعية الوقائية والخدمة العلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

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