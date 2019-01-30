احدث الأخبار

غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات
منطقة الرياض
 4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 تقنية “تبريد المناطق” توفر 20% من استهلاك المنشآت للطاقة
أبرز المواد
 جمعية الكشافة العربية السعودية تنظم المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” شهر جمادى الآخرة
أبرز المواد
 ولي العهد يرعى توقيع “مدن” 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية
أبرز المواد
 الطيران المدني: حق المسافر محفوظ في حالة أُلغيت الرحلة
أبرز المواد
 وزارة العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ إلكترونياً
أبرز المواد
 “القبطان نامق” يزور ثقافة وفنون القصيم ويرحب بإقمة عمل مسرحي
منطقة القصيم
 الانتهاء من نزح تجمعات المياه في تبوك جراء الأمطار الغزيرة
منطقة تبوك
 خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ “روبوتات ذكية”
أبرز المواد
 مدني تيماء ينقذ 16 معتمرا في حافلة محتجزة بمياه الأمطار
منطقة تبوك
غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات

غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات

منطقة الرياض
4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن

4 مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن

المنطقة الشرقية
تقنية “تبريد المناطق” توفر 20% من استهلاك المنشآت للطاقة

تقنية “تبريد المناطق” توفر 20% من استهلاك المنشآت للطاقة

أبرز المواد
جمعية الكشافة العربية السعودية تنظم المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” شهر جمادى الآخرة

جمعية الكشافة العربية السعودية تنظم المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” شهر جمادى الآخرة

أبرز المواد

غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات

غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات
http://almnatiq.net/?p=686452
المناطق - الرياض

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل، عن إطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال “صياغة العقود التجارية وتسوية المنازعات” وذلك يومي 5 و 6 فبراير القادم.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل؛ لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وقال الشثري إن الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تؤهل المتدربين من أهمها التعرف على أنواع العقود التجارية، أصول صياغة العقود، ومراحل إبرام العقود التجارية، والرقابة على تنفيذ العقود، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية.

ودعا المهندس منصور الشثري الراغبين بالالتحاق بالدورة التسجيل في موقع غرفة الرياض الإلكتروني: https://bit.ly/2ScPBE9

روابط ذات صلة

بمشاركة “80 شبلاً ” : انطلاق الملتقى الكشفي الأول بتعليم الأفلاج

بمشاركة “80 شبلاً ” : انطلاق الملتقى الكشفي الأول بتعليم الأفلاج
نائب أمير الرياض يزور محافظة الزلفي

نائب أمير الرياض يزور محافظة الزلفي
الملحقية الثقافية السعودية بلندن تعتمد انشاء النادي السعودي في برايتون

الملحقية الثقافية السعودية بلندن تعتمد انشاء النادي السعودي في برايتون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*