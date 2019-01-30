غرفة الرياض تطلق برنامج لتأهيل 1000 شاب وشابه في مجال العقود والتسويات

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أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل، عن إطلاق البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل ألف شاب وفتاة في مجال “صياغة العقود التجارية وتسوية المنازعات” وذلك يومي 5 و 6 فبراير القادم.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة غرفة الرياض التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل؛ لتلبية الاحتياجات المستجدة للقطاع الخاص.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج الذي يعد جزءًا من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل طالبي العمل في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف النوعية في هذه القطاعات، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في المساهمة في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وقال الشثري إن الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تؤهل المتدربين من أهمها التعرف على أنواع العقود التجارية، أصول صياغة العقود، ومراحل إبرام العقود التجارية، والرقابة على تنفيذ العقود، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية.

ودعا المهندس منصور الشثري الراغبين بالالتحاق بالدورة التسجيل في موقع غرفة الرياض الإلكتروني: https://bit.ly/2ScPBE9