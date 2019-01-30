لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء تعتزم تنظيم اللقاء الأول لصاحبات المراكز النسائية بالأحساء

المناطق - منال الدوسري

تعتزم لجنة المراكز النسائية بغرفة الأحساء، تنظيم اللقاء الأول لصاحبات المراكز النسائية بالأحساء خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف التعريف بأهداف ورسالة ورؤية وأدوار اللجنة وبحث آفاق وتحديات الاستثمار في مجال المراكز النسائية وكذلك ترقية وتطوير مستوى ونوعية الخدمات المُقدمة وتوطين المراكز النسائية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الثامن الذي عُقد مؤخرًا بقاعة الشيخ عبد العزيز العفالق، بمقر الغرفة الرئيسي، أن اللقاء المُزمع سيشهد مستوى عالي من التنسيق والتعاون مع عدة جهات مختصة وذات علاقة، لمناقشة أهم التحديّات والعقبات التي تواجه نشاط المراكز النسائية بالأحساء وكذلك استضافة احدى صاحبات المراكز النسائية المتميزة لعرض تجربتها الناجحة فضلًا عن تدشين الموقع الالكتروني للجنة.

وأوضحت الأستاذة إلهام اليوسف رئيسة اللجنة أن الاجتماع ناقش كذلك تحضيرات إطلاق البرنامج التدريبي لبائعات التجزئة الذي يهدف إلى خدمة شريحة كبيرة من الفتيات والسيدات في المجتمع منهن خريجات الثانوية والجامعات وكذلك العاملات في مجال البيع في المحلات التجارية وتجارة التجزئة والاستقبال بالمراكز النسائية مؤكدة على جهود الدولة -وفقها الله- لزيادة عدد النساء العاملات في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى ضرورة اهتمام وعناية صاحبات المراكز النسائية ببرامج التدريب والتأهيل ودعم الفتيات السعوديات، حتى لا يتكبدن أية خسائر ناتجة عن توظيف سعوديات لا يمتلكن أي تدريب متخصص، مبينة أن تكثيف برامج التدريب في هذا القطاع تمثل إحدى أهم مشروعات وبرامج اللجنة للعام الجاري 2019م.

ونوّهت اليوسف بالتفاعل والنجاح الكبير الذي حققته تجربة اللجنة في إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية النسائية التطوعية المجانية، التي قامت بتنفيذها بالتعاون مع عدد من الخبيرات من عضوات اللجنة خلال فترة صيف العام الماضي وسط إقبال كبير من المتدربات المشاركات بتلك البرامج التدريبية.