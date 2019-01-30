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بلدي بني حسن يناقش ميزانية البلدية وعدد من طلبات الأهالي حول انارة القرى

بلدي بني حسن يناقش ميزانية البلدية وعدد من طلبات الأهالي حول انارة القرى

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بلدي بني حسن يناقش ميزانية البلدية وعدد من طلبات الأهالي حول انارة القرى

بلدي بني حسن يناقش ميزانية البلدية وعدد من طلبات الأهالي حول انارة القرى
http://almnatiq.net/?p=686475
المناطق-الباحة

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بني حسن اجتماعه بحضور رئيس البلدية الجديد المهندس احمد عبدالرحمن الديلمي ومدير ادارة المشاريع بالبلدية المهندس فهد الغامدي
ورحب اعضاء المجلس بالمهندس الديلمي الذي اكد على أهمية التعاون المشترك بين المجلس والبلدية بما يضمن تعزيز التعاون و الرقي بمستوى خدمات البلدية.وبعد ذلك تمت مناقشة ما ورد في جدول الاعمال
واوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد البيضاني انه تم مناقشة ميزانية البلدية ومناقشة عدد من طلبات الاهالي حول انارة القرى والسفلتة كذلك ناقش المجلس أوضاع عدد من المطالب والحلول لإيجادها في جلساته القادمة
واوضح البيضاني انه في نهاية الاجتماع أصدر المجلس عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تمت مناقشته في الاجتماع

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