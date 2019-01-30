آل الشيخ يسخر من منتخب قطر : المفترض يعزفون 11 نشيد وطني !

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سخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ، من المنتخب القطري قبل مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره القطري ببطولة كأس آسيا 2019، مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال آل الشيخ في تغريدته : “المفترض أن يعزف 12نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي..”

ونالت التغريدة نحو 34 ألف تفاعل ، ما بين ردود وإعجابات .

جدير بالذكر أن المنتخب القطري تمكن من تجاوز المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2019، ليلاقي بذلك المنتخب الياباني في المباراة النهائية.