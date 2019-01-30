بلغ 980.6 مليار ريال.. ارتفاع استهلاك المواطنين 5.6 % خلال 2018

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بلغ معدل إنفاق المستهلكين في المملكة خلال العام الماضي نحو 980.6 مليار ريال، مسجلا نموا بنحو 5.6 في المائة، بما يعادل 51.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 928.9 مليار في عام 2017.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، فإن المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في السعودية خلال 2018، بلغ نحو 81.7 مليار ريال، مقابل نحو 77.4 مليار ريال متوسط شهري في عام 2017.

ومتوسط الإنفاق لعام 2017 يعد أقل متوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان متوسط الإنفاق الشهري في عام 2016 قد بلغ نحو 78 مليار ريال، ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017.

وبلغ إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع من عام 2018، نحو 247 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغ 4.1 في المائة، ورغم ذلك فإن نمو الإنفاق في الربع الأخير من العام الماضي، يعد الأقل من بين الأرباع المتبقية في 2018، حيث بلغ نمو الإنفاق خلال الربع الأول نحو 4.8 في المائة، ونحو 4.77 في المائة خلال الربع الثاني، فيما يأتي الربع الثالث بنمو هو الأعلى بنحو 8.6 في المائة.

وسجل الإنفاق خلال شهر (ديسمبر) الماضي، ارتفاعا 2.3 في المائة، على أساس سنوي، حيث بلغ نحو 86.2 مليار ريال، في حين كان الإنفاق خلال الفترة المماثلة من عام 2017 نحو 84.2 مليار ريال.

ويعد الارتفاع في الإنفاق خلال (ديسمبر) الماضي، الأدنى في ثلاثة أشهر.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال عام 2018، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، وكذلك المصارف، بعد عامين من التراجع، حيث بلغ النمو نحو 2.7 في المائة مقارنة بعام 2017، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي ارتفعت بأعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات، حيث نمت 15.8 في المائة مقارنة بعام 2017.

وسجل إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات نموا بنحو 21.6 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 29.3 مليار ريال، وهو أعلى إنفاق بحسب بيانات نقاط البيع، إذ يشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 12.6 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال 2018.

بينما سجل الإنفاق على الترفيه ارتفاعا بنحو 17.6 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع نحو 9.66 مليار ريال، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع المطاعم بحسب عمليات نقاط البيع نحو 28.3 مليار ريال، وبنمو سنوي 44.9 في المائة.

وسجلت عمليات نقاط البيع خلال عام 2018 ارتفاعا بنحو 45.7 في المائة لتبلغ 1.03 مليار عملية، وبذلك تسجل عمليات نقاط البيع رقما قياسيا بعدد العمليات ولأول مرة تتخطى حاجز المليار عملية، فيما بلغت العمليات خلال 2017 نحو 708.1 مليون عملية.