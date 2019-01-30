الكلية التقنية للبنات بالباحة تقيم ورشتي عمل لمتدربات الكلية 

المناطق-الباحة

اقامت الكلية التقنية للبنات بالباحة ممثله في ادارة الانشطة بالتعاون مع وحدة الامن والسلامة اليوم الأربعاء ٢٤-٥-١٤٤٠ه ورشتي عمل لمتدربات الكلية التي تسعى فيها الكلية لتحقيق السلامه للجميع

وكانت الورشة الأولى بعنوان الاسعافات الاولية نفذتها المرشدة الصحية أ/عبير الرحيلي شرحت فيها كيفية التعامل مع الحالات العامة الإسعافيه مع التطبيق العملي والقيام بالإسعافات الأولية في الوقت المناسب لتجنب الأخطاء وتطبيقها بالشكل السليم، والتعرف على إزالة عوائق التنفس والتعامل مع الإصابات مثل إيقاف النزيف والمحافظة على حياة الشخص المصاب وتدعيم الحياة في الحالات المحرجة منها الإنعاش القلبي الرئوي والإختناق والكسور والحروق بأنواعها..

اما الورشة الثانية كانت بعنوان أنظمة السلامة والتدرب عليها نفذتها المدربة أ/ أسماء الغامدي شرحت فيها أنظمة الإنذار وأنظمة الإطفاء وأنواع الحرائق وطريقة التعامل معها، وتم التطبيق العملي على إستخدام طفاية الحريق من قبل المتدربات

و لاقت الورش المنفذه إهتمام وحضور عدد كبير من المتدربات بجميع التخصصات (تصميم_تجميل_إدارة مكتبية_وسائط متعددة)

لمالها من أهمية في إكساب المتدربات الخبرة والمعرفة لكيفية التعامل في الحالات الطارئه..