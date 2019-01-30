حريق في مصر يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل.. شاهد ماذا فعل رجال الإطفاء!

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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعملية إطفاء حريق شبَّ في إحدى الشقق السكنية بمصر، تسبب في سخرية واسعة بين المغردين، الذين انتقدوا عجز فرق الإطفاء عن التعامل مع الحريق.

ويظهر في المقطع بعض أفراد فريق الإطفاء وهم يحاولون إخماد حريق بإحدى الشقق التي كانت تشتغل فيها النيران ويتصاعد منها الدخان، في الوقت الذي فشل فيه خرطوم المياه من الوصول للشقة المشتعلة، وكان واضحًا في المقطع، ضعف ضخ المياه في خرطوم المطافي إذ كانت المياه تصل للطوابق التي تقع أسفل الشقة المشتعلة، وهو ما أثار سخرية واسعة بين الناشطين الذين قاموا بتصوير الواقعة وبثها عبر الإنترنت.

وقال أحد شهود العيان مصور الفيديو ساخرًا: “هم بينضفوا العمارة ولا بيطفوا الحريقة” وأضاف مغرد آخر: “الحريق في الدورين الأخيرين وواقفين بيطفوا بالخرطوم، وهم واقفين في الشارع، خلاص ولعت الشقة اللي فوقها وحتولع اللي جنبها، النار شغالة ومسكت في اللي فوق”.