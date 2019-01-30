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«العدل» تتيح خدمات الاستعلام عن «طلبات التنفيذ» إلكترونياً

«العدل» تتيح خدمات الاستعلام عن «طلبات التنفيذ» إلكترونياً

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«العدل» تتيح خدمات الاستعلام عن «طلبات التنفيذ» إلكترونياً

«العدل» تتيح خدمات الاستعلام عن «طلبات التنفيذ» إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=686494
المناطق_الرياض

أتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيقها على الأجهزة الذكية خدمتي الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الطلب، والاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وعدم حاجتهم للحضور إلى محاكم التنفيذ من أجل التأكّد من حالة الطلبات.

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن للمستفيدين من خدمة (الاستعلام عن طلب التنفيذ) الدخول عبر التطبيق الرسمي لوزارة العدل في الهواتف الذكية، ومن ثم التوجّه إلى أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الطلب، ونوع المستعلم “فرد أو مؤسسة أو شركة”، ونوع الهوية ورقمها).

وبيّنت الوزارة أنّه سيتم التحقّق من هوية وبيانات المستفيد بالربط مع مركز المعلومات الوطني عبر رسالة نصية ترد إليه برقم جواله المسجل في نظام “أبشر”، وسيظهر للمستعلم البيانات المتعلقة بطلب التنفيذ كافة، والمحكمة والدائرة التي أصدرت الطلب، وحالة الطلب وأطرافه، والسندات المتعلقة فيه والقرارات الصادرة بشأنه .

وأضافت الوزارة: “وللاستفادة من خدمة (الاستعلام برقم الهوية) يمكن الدخول على تطبيق الوزارة واختيار أيقونة خدمات التنفيذ، واختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية، وتعبئة البيانات المطلوبة (نوع الهوية، ورقمها، وتاريخ الميلاد) وستأتي رسالة نصية للمستفيد على رقمه المسجل في نظام “أبشر”، وستظهر له جميع طلبات التنفيذ المتعلقة به وتفاصيلها”.

وأفادت العدل أنّ هذه الخدمة تأتي لرفع كفاءة الخدمات العدلية المقدّمة للمواطنين والمقيمين والمؤسّسات والأفراد.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أعلن مطلع العام الماضي إطلاق خدمتَي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وهو ما أسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، وساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

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