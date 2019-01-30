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إسقاط عضوية “الطبطبائي” من مجلس الأمة الكويتي بعد فضيحة الفراش!

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إسقاط عضوية “الطبطبائي” من مجلس الأمة الكويتي بعد فضيحة الفراش!

إسقاط عضوية “الطبطبائي” من مجلس الأمة الكويتي بعد فضيحة الفراش!
http://almnatiq.net/?p=686497

وافق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الثلاثاء، على خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة “كونا”.

خلو مقعد الطبطبائي
وقال الغانم في بداية جلسة المجلس “بناء على المادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس”. وأضاف “من لديه اعتراض على الإجراءات والإعلان يرفع يده.. وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور، وعددهم 58 عضوا، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ينفذ ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك”.

إسقاط عضوية الطبطبائي
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية في الـ19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

واقعة الفراش
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قضت يوم الاثنين الماضي بسجن النائب وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أدين “بمواقعة” طليقته لمدة عام كامل على الفراش دون إعلامها بوقوع الطلاق.

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