احدث الأخبار

صدر الكرامة وشاعر الوطن
أبرز المواد
 قائد في الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 تدشين حملة مكافحة التسول بتبوك
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تناقش :” مسرى الغرانيق” لأميمة الخميس الاثنين القادم
أبرز المواد
 حريق في مصر يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل.. شاهد ماذا فعل رجال الإطفاء!
أبرز المواد
 أول دولة عربية تعلن تأييدها لغوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا!
أبرز المواد
 مادورو: إذا حصل لي شيء فالمسؤولية يتحملها هذان الرئيسان!
أبرز المواد
 خدعت زوجها الثري وأنجبت طفلة بتوقيع مزوّر !
أبرز المواد
 إسقاط عضوية “الطبطبائي” من مجلس الأمة الكويتي بعد فضيحة الفراش!
أبرز المواد
 «العدل» تتيح خدمات الاستعلام عن «طلبات التنفيذ» إلكترونياً
أبرز المواد
 الكلية التقنية للبنات بالباحة تقيم ورشتي عمل لمتدربات الكلية 
أبرز المواد
صدر الكرامة وشاعر الوطن

صدر الكرامة وشاعر الوطن

أبرز المواد
قائد في الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات

قائد في الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات

أبرز المواد
أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة

أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة

أبرز المواد
تدشين حملة مكافحة التسول بتبوك

تدشين حملة مكافحة التسول بتبوك

أبرز المواد

أول دولة عربية تعلن تأييدها لغوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا!

أول دولة عربية تعلن تأييدها لغوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا!
http://almnatiq.net/?p=686503
المناطق_متابعات

أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا، مساء أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأييدها لتنصيب زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد.

التطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي
وقالت الخارجية المغربية في بيانها، الذي نشرته فى حسابها الرسمي على تويتر، إنها “ترحب بالإجراءات التي اتخذها غوايدو من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي”، مضيفة أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أجرى محادثة هاتفية مع غوايدو، بناء على طلب من الأخير.

الديمقراطيّة والتغيير
وذكر البيان أن الوزير بوريطة، أكد لغوايدو دعم المملكة الكامل لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي نحو الديمقراطيّة والتغيير”، فيما لم يحدد البيان ما إذا كانت الرباط قد توقفت عن الاعتراف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا. ووفقا للبيان، أعرب غوايدو عن رغبته في إعادة إحياء علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، وإزالة العراقيل التي حالت دون تطورها.

سوريا وفلسطين
يذكر أن سوريا وفلسطين كانتا أول دولتين عربيتين تعلنان موقفيهما من الأحداث الدائرة في فنزويلا، وتعربان رسميا عن تأييدهما للرئيس الفنزويلي الشرعي المنتخب، نيكولاس مادورو، المعروف بمناصرته للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

صدر الكرامة وشاعر الوطن

صدر الكرامة وشاعر الوطن
قائد في الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات

قائد في الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات
أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة

أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*