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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تناقش :” مسرى الغرانيق” لأميمة الخميس الاثنين القادم

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تناقش :” مسرى الغرانيق” لأميمة الخميس الاثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=686509
المناطق_الرياض

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض لقاء ثقافيا في السادسة من مساء الاثنين القادم 29/5/1440هـ الموافق 4/2/2019م لمناقشة رواية الكاتبة أميمة الخميس :” مسرى الغرانيق في مدن العقيق ” وذلك بقاعة محاضرات المكتبة بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص.
يناقش الرواية الدكتور خالد الرفاعي، وبحضور الكاتبة، مستعرضًا رؤاها الفنية، وأسلوبها السردي، ويتطرق إلى كيفية توظيف الموروث في الرواية الصادرة عن دار الساقي في العام 2017م والحائزة على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية للعام 2018م في دورتها الثالثة والعشرين التي تمنحها سنويا الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقالت لجنة تحكيم الجائزة عن الرواية:” إنها رواية جادة تتناول الزمن الحالي من خلال التاريخ، وتأخذ الرواية شكل رحلة من الجزيرة العربية شمالا وغربا إلى الأندلس عبر المدن الكبرى في العالم العربي في القرن الحادي عشر أثناء الحكم العباسي في بغداد، والفاطمي في القاهرة، والفصائل المقاتلة في الحكم الإسلامي في إسبانيا، وأضاف تقرير الجائزة:” تتميز لغة أميمة الخميس بعذوبة، ويضفي النص على مدن العقيق المعرفة النادرة الثمينة ، وتمكنت الكاتبة من الإمساك بجوهر التنوع الثقافي والديني في العالم العربي، تحديدا فيما بين عامي 402 إلى 405هـ ”
​وقد حظيت الرواية باهتمام من لدن النقاد والمتابعين، حيث أشاد بها عدد من النقاد، وتناولها بعضهم بالدراسة والتحليل.

​يذكر أن الكاتبة أميمة الخميس أصدرت من قبل روايات: الوارفة، وزيارة سجى، والبحريات، وقد استضافتها المكتبة من قبل لتقديم تجربتها في القراءة من خلال البرنامج الثقافي الذي قدمته المكتبة تحت عنوان:” تجاربهم في القراءة” .

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