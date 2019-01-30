احدث الأخبار

 وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء
منطقة عسير
 هيئة التخصصات تعتمد طوارئ مستشفى الخميس للولادة والأطفال مركزاً تدريبياً لزمالة الهيئة
منطقة عسير
 مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية
منطقة عسير
 إدارة “تعليم الجوف” تدرب منسوبي مدارس “بوابة المستقبل”
منطقة الجوف
 مدير شرطة منطقة تبوك يقلداً عدداً من الضباط رتبهم الجديدة 
أبرز المواد
 مهرجان «تراث الشعوب» بجامعة القصيم يفتح المجال لطلاب المنح للتعريف بحضارات بلدانهم
أبرز المواد
 الدفاع المدني ينقذ 271 شخصاً جراء الأمطار والسيول بمختلف المناطق
أبرز المواد
 صدر الكرامة وشاعر الوطن
أبرز المواد
 قائد في الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تؤخر مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 تدشين حملة مكافحة التسول بتبوك
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تناقش :” مسرى الغرانيق” لأميمة الخميس الاثنين القادم
أبرز المواد
 وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء

 وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء

منطقة عسير
هيئة التخصصات تعتمد طوارئ مستشفى الخميس للولادة والأطفال مركزاً تدريبياً لزمالة الهيئة

هيئة التخصصات تعتمد طوارئ مستشفى الخميس للولادة والأطفال مركزاً تدريبياً لزمالة الهيئة

منطقة عسير
مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية

مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية

منطقة عسير
إدارة “تعليم الجوف” تدرب منسوبي مدارس “بوابة المستقبل”

إدارة “تعليم الجوف” تدرب منسوبي مدارس “بوابة المستقبل”

منطقة الجوف

 وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء

 وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء
http://almnatiq.net/?p=686513
المناطق_عسير

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال  أمير منطقة عسير ، دشن وكيل إمارة المنطقة المهندس خالد الربيعة  صباح اليوم (الأربعاء ) بممشى وسط أبها مشروع تعليم عسير البيئي تحت شعار (مدارس عسير الخضراء) مستهدفا أكثر من 40 ألف طالب وطالبة ، وذلك بحضور مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، وقيادات الإدارة ( بنين وبنات  . (

 

واطلع الربيعة فور وصوله على معارض مدارس البنات والجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي البيئي ومشاركة المرشدات الكشفيات ، فيما أعطى إشارة البدء لانطلاق سباق الدراجات المصاحب للفعالية .

 

عقب ذلك زار وكيل الإمارة معارض مدارس البنين على مستوى المنطقة والمحافظات ، والمعرض الكشفي فيما قام بغرس شتلة إيذانا ببدء المشروع .

 

تلا ذلك زيارة المرسم الحر والاطلاع على أعمال  الطلاب والطالبات وجهود مدارس المنطقة في المجال البيئي ، فيما ثمن الربيعة لتعليم المنطقة هذه المبادرة عطفا على أهميتها .

 

 

يذكر أن المشروع يهدف  إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة ، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير ، فضلاً عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء ، والإسهام في تشجير الحدائق والمتنزهات، وذلك بإشراف من النشاط الكشفي وبمشاركة أكثر من 5 الآف كشاف بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير .

روابط ذات صلة

هيئة التخصصات تعتمد طوارئ مستشفى الخميس للولادة والأطفال مركزاً تدريبياً لزمالة الهيئة

هيئة التخصصات تعتمد طوارئ مستشفى الخميس للولادة والأطفال مركزاً تدريبياً لزمالة الهيئة
مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية

مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية
أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي

أكثر من ١٦٤ ألف مستفيد من خدمات مستشفى عسير المركزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*