 وكيل إمارة عسير يطلق مشروع المدارس الخضراء

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، دشن وكيل إمارة المنطقة المهندس خالد الربيعة صباح اليوم (الأربعاء ) بممشى وسط أبها مشروع تعليم عسير البيئي تحت شعار (مدارس عسير الخضراء) مستهدفا أكثر من 40 ألف طالب وطالبة ، وذلك بحضور مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، وقيادات الإدارة ( بنين وبنات . (

واطلع الربيعة فور وصوله على معارض مدارس البنات والجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي البيئي ومشاركة المرشدات الكشفيات ، فيما أعطى إشارة البدء لانطلاق سباق الدراجات المصاحب للفعالية .

عقب ذلك زار وكيل الإمارة معارض مدارس البنين على مستوى المنطقة والمحافظات ، والمعرض الكشفي فيما قام بغرس شتلة إيذانا ببدء المشروع .

تلا ذلك زيارة المرسم الحر والاطلاع على أعمال الطلاب والطالبات وجهود مدارس المنطقة في المجال البيئي ، فيما ثمن الربيعة لتعليم المنطقة هذه المبادرة عطفا على أهميتها .

يذكر أن المشروع يهدف إلى تحويل المدارس إلى واحات خضراء ذات بيئة جاذبة ، واستغلال ما يمكن من المساحات للزراعة والتشجير ، فضلاً عن نشر ثقافة المحافظة على البيئة لدى النشء ، والإسهام في تشجير الحدائق والمتنزهات، وذلك بإشراف من النشاط الكشفي وبمشاركة أكثر من 5 الآف كشاف بالتعاون مع أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارات التعليم في محافظات عسير .

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