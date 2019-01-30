أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة

المناطق_محمد الحسن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير دولة الإمارات

العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان, والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالسفير الإماراتي ومرافقيه، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وعبر الشيخ شخبوط آل نهيان, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.