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أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة

أمير الجوف يلتقي سفير الإمارات لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=686516
المناطق_محمد الحسن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير دولة الإمارات
العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان, والوفد المرافق.
وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالسفير الإماراتي ومرافقيه، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وعبر الشيخ شخبوط آل نهيان, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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