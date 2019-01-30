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مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية

مدير جامعة الملك خالد يفتتح عددا من مقرات الخدمات الغذائية
http://almnatiq.net/?p=686537
المناطق_ابها

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا افتتاح عدد من مقرات الخدمات الغذائية التي تشرف عليها الإدارة العامة للاستثمار بالجامعة، وذلك في مجمع كليات البنات بطريق الملك عبدالله بأبها، وكلية المجتمع للبنين بالمحالة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب للبنات بخميس مشيط.

ويعد الاستثمار في الخدمات الغذائية أحد مجالات الاستثمار التي تعزز الموارد الذاتية للجامعة وفي الوقت نفسه تمكن طلاب وطالبات الجامعة من الحصول على خدمات غذائية عالية الجودة ومناسبة السعر، والتي تركز الجامعة من خلالها على تمكين الشركات والمؤسسات الوطنية، التي تدار في مجملها بأياد وطنية لتحقيق نسبة جيدة من التوطين، وذلك بهدف تشجيع ودعم الفرص الاستثمارية الناشئة لأبناء وبنات الوطن، وفق ما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للاستثمار بالجامعة الدكتور إبراهيم الأسمري أن المقرات التي تم افتتاحها مؤخرًا، تتميز بتصاميم عصرية حديثة لتقدم خدماتها للطلاب والطالبات بشكل راق يتناسب مع البيئة الأكاديمية التي يستحقونها، كما أشار إلى أن إدارة الاستثمار تسعى خلال الأسابيع القادمة إلى افتتاح مقرات جديدة في كل من مجمع كليات البنات بالسامر بأبها والمجمع الأكاديمي للبنين بالقريقر وكذلك في كلية العلوم والآداب للبنات بسراة عبيدة وعدد من المقرات الجامعية الأخرى.

كذلك أوضح الأسمري أن هذه المرحلة تعد إحدى مراحل تطوير الخدمات التي تسعى الجامعة لاستكمالها خلال السنة الحالية بحيث تغطي جميع فروع الجامعة في جميع المدن والمحافظات، ويصحب تطوير تلك الخدمات خطة لتوطين تلك الخدمات، لافتًا إلى أنه تم خلال السنة المالية الماضية توقيع أكثر من 15 عقدا مع مؤسسات وطنية.

فيما تسعى الإدارة العامة للاستثمار من خلال خطة تطوير الخدمات الاستثمارية إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة عسير خلال الفترة القادمة، للتعاون في مجال سياسات الرقابة الشاملة والسلامة الغذائية.

يذكر أن عدد الشركات التي تم التعاقد معها خلال السنتين الماضيتين تجاوز الـ 30 شركة ومؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الاستثمارية في المجال الغذائي، متنوعة الخدمة والتي تشمل مكائن البيع الذاتي والعربات المتنقلة ونحوها.

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