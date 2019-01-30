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أمير الرياض يدشّن فرع هدف المتنقل بالمنطقة

أمير الرياض يدشّن فرع هدف المتنقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=686539
المناطق_الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد منسوبي الصندوق.
واطلع سمو أمير منطقة الرياض، على التقرير السنوي لفرع الصندوق بمنطقة الرياض، وما تضمنه من أعمال وإنجازات تحققت خلال العام المنصرم 2018م، كما شاهد سموه فيلماً مرئياً عن الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها فرع الصندوق بمنطقة الرياض لعملائه من الباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب العمل، بعد شروع الصندوق بتحويل فروعه في المناطق إلى مراكز تأهيل وتوظيف.
كما دشن سموه فرع الصندوق المتنقل في منطقة الرياض، واطلع خلال جولته التي رافقه فيها معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري للفرع المتنقل على أبرز خدمات الفرع وفي مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في كافة مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لاتوجد فيها فروع لـ”هدف”، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج، وخدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص، كما جُهز الفرع بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية .
ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر، خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لمسارات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها وتدريبها في سبيل إشراكها في سوق العمل، والممكنات والبرامج الموجهة لتحفيز قطاع الأعمال على النمو في التوطين .
من جانبه قدم مدير عام الصندوق، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، مؤكداً أن الصندوق يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله -، للإستثمار في رأس المال البشري، من خلال برامج ومبادرات وممكنات ترفع مساهمة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل، وسط بيئات محفزة ومنتجة ومستقرة .

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