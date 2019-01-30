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برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري يحصد جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة

برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري يحصد جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=686549
المناطق_الرياض

حصد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة للعام 2019 باعتباره يمثل رؤية استراتيجية لحماية تراث المملكة وآثارها والمحافظة عليها وعرضها محليًا ودوليًا.

جرى التكريم، خلال الحفل السنوي لمجلة أريبيان بزنس الذي أقيم في الرياض، وشهد الحفل تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية  التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها  في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة، حيث قام الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة “جي إف إتش كابيتال”  بتقديم الجوائز للفائزين.

 

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