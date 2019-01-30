مجلس إدارة غرفة القصيم يعقد اجتماعه السادس عشر ويقر الموازنة التقديرية

المناطق_بريدة

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأربعاء 24 جماد الأول 1440 هـ اجتماعه السادس عشر في مقر الغرفة الرئيس ببريدة .

رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ : عبدالعزيز الحميد أكد حرص المجلس على ترجمة تطلعات الغرفة وتعزيز رسالتها المجتمعية ومواكبة المشهد الاقتصادي الوطني من خلال التحولات والخطوات الرائدة للمسيرة الوطنية .

وتطرق الحميد الى حرص مجلس الإدارة على تفصيل العمل المؤسسي داخل غرفة القصيم عبر إجراءات وخطوات تنظيمية تكفل التوازن في الجوانب المالية والأدوار الفعلية عبر العناصر الوظيفية .

مشيداً إلى أن المجلس يتابع بالكثير من الحرص والاهتمام الهيكل الجديد للغرفة والذي بدأ العمل به اعتباراً من العام الحالي 2019م وفقاً للاحتياجات والمهام والاختصاصات المطلوبة .

وقال :

إن مجلس الإدارة وبناءً على دوره في متابعة أعمال الغرفة يطمح دائما وأبداً نحو التطوير والبحث عن الأفضل وأن الهيكلة الجديدة جاءت في ذات السياق المأمول وستكون كفيلة بإذن الله تعالي في تحقيق نقلة نوعية إيجابية .. مبيناً أن التعديل وارد إذا ثبت مستقبلاً الضرورة لذلك .

معرباً عن أمله أن يكون جهاز الغرفة قادر على الوصول نحو مرافئ النجاح المطلوبة مركزاً في ذات الوقت على أهمية وأبعاد تأهيل وتدريب العناصر القائمة والعاملة في مختلف الاتجاهات التي يتطلبها العمل مستقبلاً وأن الرهان الحقيقي يتمثل في ( الكيف ) النوعي المضطلع بالرسالة والقادر على رؤية القادم بشكل أفضل .