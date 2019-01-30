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أمير الباحة يستقبل مستشار مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين

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أمير الباحة يستقبل مستشار مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين

أمير الباحة يستقبل مستشار مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين
http://almnatiq.net/?p=686559
المناطق-الباحة
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله – من اهتمام وعناية بشريحة أبناءها المواطنين المتقاعدين الذين عملوا في تنمية وطنهم وتم إحالتهم للتقاعد .
وحث سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، مستشار مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين سعيد بن عمران الاحمري مرافقيه، على ضرورة الاهتمام بكل مايخدم المواطنين المتقاعدين وتقديم أفضل الخدمات التي تؤهلهم على الاستفادة من أوقات فراغهم ، منوهاً سموه بالدور الذي تقوم به الجمعية , والجهود التي يبذلها القائمون عليها لخدمة المتقاعدين , متمنياً لهم سموه المزيد من التوفيق والسداد.
من جانبه، أوضح الأحمري أن الجمعية تهدف إلى خدمة متقاعدي المنطقة اجتماعياً وصحياً واقتصادياً وحقوقياً، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات وتطوير المهارات للأعضاء، والسعي لإنشاء بنك معلومات عن المتقاعدين يهتم بدراسة أحوالهم والاستفادة من خبراتهم، معرباً باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لسير عمل الجمعية خصوصاً وأنها في مرحلة التأسيس .
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتقاعدين من أبناء منطقة الباحة .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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