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“أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري

“أمانة عسير و بلدياتها ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=686563
المناطق_عسير

 تواصل أمانة منطقة عسير و بلدياتها جهودها في إزالة الاكشاك المخالفة و سحب المركبات التالفة و المشوهة للمظهر العام ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم خلال الأسبوع الماضي إزالة عدد من الاكشاك المخالفة، والكتابات المشوهة للمظهر العام عبر اعادة طلائها ، كما تم سحب السيارات التالفة والمهملة، وذلك ضمن جهود الأمانة في مبادرة معالجة التلوث البصري.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير و بلدياتها التابعة قد أزالت ميدانيًا نحو 16 كشك مخالف ، وسحبت نحو 1.152 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة من محافظات منطقة عسير ، بجانب اعادة طلاء اكثر من 3.380م2 من الجدران لازالة الكتابات المشوهة للمنظر العام ، كما تم معالجة 234 موقع ، وإصلاح حفر الشوارع التي بلغت 861 حفرة تمت معالجتها.

مردفا بأن الحملة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله .

الجدير بالذكر فإن فريق العمل يواصل تنفيذ المهام وفق خطط عملية، وبمتابعة من قِبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك للقيام بمعالجة مختلف عناصر التشوه البصري، والتي تأتي من ضمنها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة ومعالجة الحاويات و الحفر .

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