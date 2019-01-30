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تدشين مكتب التعليم بشمال أبها

تدشين مكتب التعليم بشمال أبها
http://almnatiq.net/?p=686566
المناطق_أبها

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم ( الأربعاء ) ، مكتب التعليم بشمال أبها ، فيما افتتح اللقاء الأول لقادة مدارس المكتب  ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، وعدد من قيادات التعليم في المنطقة ، وذلك بمقر مدرسة اليرموك .

 

وأكد آل كركمان خلال كلمة له على أن التعليم الكفُؤ هو الذي يوجه العالم ويحقق التطلعات ، لافتا إلى أن قادة المدارس والمعلمين هم من يحدث الفرق في تقدم الوطن وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها قادة هذه البلاد – حفظهم الله – .

 

من جانبه أوضح مدير المكتب الأستاذ حسين النبيهي ، إلى أن اللقاء يهدف إلى تجويد العملية التعليمية وتبادل الخبرات ، وإثراء الميدان بكل جديد ، إضافة إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب ، ورفع قدراتهم في الاختبارات الدولية ( TIMSS ) .

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