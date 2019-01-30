بحضور عدد من الجهات تعليم الطائف يقيم الملتقى التنشيطي الثاني للمرشدين الطلابيين

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نظمت اليوم إدارة التوجيه والارشاد بتعليم الطائف الملتقى التنشيطي الثاني للمرشدين الطلابيين ، بحضور مساعد مدير إدارة التوجيه والارشاد عبدالرحمن العوفي ، وبمشاركة عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف د وصل الله السواط ومدير قسم التخطيط والتنظيم بشرطة الطائف العقيد فارس الحصيني .

واستعرض اللقاء التنشيطي ثلاثة محاور ، لتوعية الميدان التربوي ، في عملية القبول والتسجيل في جامعة الطائف للطلاب ، وتوضيح الرؤية بأن القبول خلال هذا العام سيكون نوعي ، ويتطلب اختيار التخصص وفقا لرغبة الطالب .

وفي المحور الثاني للملتقى ، جرى التحذير من مخاطر الجرائم المعلوماتية ، وتحديد أسبابها وكيفية الوقاية منها ، وأيضاً التأكيد على المرشدين الطلابيين في المدارس من الناحية التوعوية ، للحد من الجريمة ، في حين اختتم الملتقى بإستعراض مؤشرات أداء الإرشاد الطلابي في المدارس .