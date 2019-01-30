إصابة رضيع وامرأة في حريق بني مالك بجدة

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نجح الدفاع المدني بمحافظة جدة، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، في إخلاء مبنى مكون من أربعة أدوار بحي بني مالك وسط محافظة جدة بعد اندلاع حريق بالدور الثاني تسبب في احتجاز أربع أسر بعد تصاعد سحب الدخان إلى أروقة الأدوار العلوية للبناية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن رضيعة وإمرأة في العقد الخامس تعرضتا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، لحالة اختناق تم إخلائّهما عن طريق فرق الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث.

وأضاف أن الحريق اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من أربعة أدوار، وبادرت امرأة تقطن مع أطفالها الثلاثة بالخروج إلى خارج البناية، بحثًا عن النجاة وتبادر بالاتصال بمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 للإبلاغ عن الحادث.

وأشار: “في تلك الأثناء ما بين البلاغ ووصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد بكثافة للأدوار العلوية للبناية التي تقطنها أربع أسر من ثلاث جنسيات إحداها سعودية، وقفت سحب الدخان حائلًا بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة خارج البناية.

وتابع: “مع وصول فرق الإطفاء والإنقاذ والآليات المساندة لموقع الحادث شرعت فرق الإنقاذ في عمليات إخلاء البناية بالكامل إلى سطح ومناطق آمنة خارج نطاق البناية، وأثناء أعمالها في التمشيط داخل أروقة الشقق بالأدوار العلوية للدور المحترق تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء رضيعة بالدور الثالث تعرضت لحالة اختناق وامرأة في العقد الخامس بالدور الرابع تعرضت لحالة هلع واختناق تم إخلائهم إلى خارج البناية لتقديم الإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث ولم تستدعِ حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وأكد أن فرق الإطفاء ومزامنة مع أعمال فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بشقة بالدور الثاني بعد أن توصلت إلى مصادر اللهب المندلع داخل المطبخ كما عملت على طرد الأدخنة من أروقة البناية مستخدمة معدات شفط والتهوية.

وأبان بأن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة أسباب نشوب الحريق بعد أن تمكنت من الوصول لنقاط بداية الحريق ورفع عينات ولا زالت أعمال التحقيق جارية.