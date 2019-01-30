ربع مليون زائر لفعاليات “صدر الكرامة”

المناطق_محايل عسير

شهدت فعاليات “صدر الكرامة” بمحايل عسير برامج متنوعة لكافة شرائح المجتمع في قالب وطني تحمل رسائل إعلامية سامية تعزز عمق التواصل بين القيادة والشعب وتخليدًا لأرواح وبطولات الشهداء وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على ذويهم وأسرهم ومتابعتهم المستمرة, فمنذ انطلاق مهرجان «صدر الكرامة» في 20 يناير والذي يحضى بدعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- ومتابعة مستمرة من محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة, توافد الزوار للاستمتاع بأجواء المحافظة الدافئة وما تتميز به من تطور عمراني ونهضة سياحية وترفيهية وتوفر وسائل الجذب من خلال تنوع الفعاليات لهذا العام بما يواكب الأحداث والتطورات على الساحة المحلية وما يخدم المجتمع والشباب والأسرة والطفل, والاستمتاع بالمسرح المفتوح وشاشات العرض الموزعة على “جادة محايل”, وتشمل أنشطة دينية وثقافية واجتماعية ورياضية ومعارض فنية وخدمات صحية وجهات خيرية وتطوعية ومسيرات وطنية مستمرة لمدة 12 يوم, تسهم في تنمية السياحة الداخلية لهذا الوطن ولاقت إعجاب الكثير حتى وصل عدد الزوار في بضعة أيام إلى ربع مليون زائر.