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الدكتور الذيابي : ارتجاع المريء اعراضه الحرقان والم الصدر وحموضه الفم

الدكتور الذيابي : ارتجاع المريء اعراضه الحرقان والم الصدر وحموضه الفم
http://almnatiq.net/?p=686588
المناطق_الرياض
كشف الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض ان ارتجاع المريء من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة، ويسببه ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء ومن أبرز أعراضه الشعور بحرقان أو ألم بالصدر، والشعور بطعم حامض في الفم، ألم أو صعوبة البلع، السعال الجاف. ومن مضاعفاته: تضيق المريء، زيادة احتمالية الإصابة بسرطان المريء، التهاب الحنجرة المزمن، زيادة نوبات الربو، يصيب ارتجاع المريء شريحة كبيرة من المجتمع، ففي دراسة محلية قرابة 28% من الأفراد في عمر الـ 20 وحتى40 سنة، عانوا من أعراضه في فترة معينة، وله آثار سلبية متعددة خصوصًا على جودة حياة المريض، وقال الذيابي ان بسبب شيوع الارتجاع المرئي يعد من أكثر أمراض الجهاز الهضمي المزمنة تكلفةً، وتشمل هذه التكلفة بأعبائها المرهقة الافراد كالمرضى وذويهم وكذلك مؤسسات الرعاية الصحية، حيث تبلغ قرابة العشرة مليار دولار سنويًّا على الصعيد العالمي بحسب تقرير للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي، واضاف طبيب الباطنة ان هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بارتجاع المريء أهمها: السمنة، فتق الحجاب الحاجز، الحمل، المشكلات الصحية التي تؤثر على إفراغ المعدة، وبين الذيابي ان تهيج بعض الأطعمة والمشروبات أعراض ارتجاع المريء لدى بعض المرضى وبتجنبها تزول الأعراض، مثل الوجبات الدهنية أو الحارة، الشوكولاتة، المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، بالإضافة إلى تناول النعناع، ويتم تشخيص ارتجاع المريء غالبًا بناءً على التاريخ المرضي (الأعراض)، وفي الغالب يتم وصف العلاج للمرضى دون الحاجة لإجراء تحاليل محددة، ويلزم اجراءها في حالات أهمها: عدم وضوح التشخيص، وفي حال وجود أعراض خطيرة مثل: ألم مصاحب للبلع، وصعوبة البلع، فقدان الوزن بدون اتباع حمية، وجود نزيف، واشار ان علاج ارتجاع المريء عدة طرق تعتمد على مدى شدة الأعراض، ومرات حدوثها خلال الأسبوع منها تغيير في نمط الحياة، تجنُّب الأغذية أو المشروبات التي تزيد من الارتجاع، استخدام أدوية تقلل من حموضة المعدة، وفي الحالات الشديدة التي لا تستجيب للأدوية قد يحتاج المريض إلى التدخل الجراحي، ويلاحظ استمرار الاعراض لدى قرابة 10 الى40% من المرضى بعد استخدام أدوية الحموضة دون تحسن أو تحسن جزئي فقط، ومن أهم اسباب عدم الاستجابة: عدم تناول دواء الحموضة بانتظام وبالطريقة الصحيحة أي 30-60 دقيقة قبل تناول الإفطار وليس مع الأكل أو بعده، وجود تشخيص آخر، لافتا ان هناك ارشادات هامة يُنصح أنْ يتبعها المريض: كإنقاص الوزن إذا كان زائداً، ورفع رأس السرير تقريباً 15-20 سم، والامتناع عن التدخين والكحول، وكذلك تجنُّب النوم بعد الاكل على الأقل من 2-3 ساعات.

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