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أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الدرب

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الدرب

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أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الدرب

أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الدرب
http://almnatiq.net/?p=686589
المناطق_فضه عطيف 

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , مشايخ وأهالي محافظة الدرب ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المركز الحضاري.
واستهل سموه اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة المحافظة ، وما شاهده من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات ، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة التي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
ونوه سموه بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ، ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم , مشدداً على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف وعادات وتقاليد الوطن العزيز .
كما حث سمو أمير منطقة جازان المواطنين والمسؤولين بالمحافظة لمزيد من التعاون وتضافر الجهود لكل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام .
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية , وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورؤساء المراكز .

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