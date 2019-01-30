أمير الجوف يزور طبرجل ويلتقي المحافظ ورؤساء المراكز

المناطق_محمد الحسن

ضمن زيارات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لمحافظات ومراكز المنطقة، قام سموه اليوم، بزيارة

لمحافظة طبرجل، حيث استقبل في مقر المحافظة، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي, ورؤساء المراكز التابعة والموظفين في المحافظة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بهم, مستمعاً عن مستوى سير العمل في الأجهزة الحكومية في المحافظة والمراكز التابعة، حيث أكد على متابعة وتفقد أحوال المواطنين في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله

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وناقش سمو أمير المنطقة, عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما

يضمن سير العمل للمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترضها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.

وفي نهاية اللقاء, أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز, على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بين المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.