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فرع وزارة العمل بتبوك ومستشفى الملك سلمان يبحثان سبل التعاون لخدمة مرضى التوحد بالمنطقة

فرع وزارة العمل بتبوك ومستشفى الملك سلمان يبحثان سبل التعاون لخدمة مرضى التوحد بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=686601
المناطق - تبوك
استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي اليوم بمكتبه بالإدارة مدير قسم الطب النفسي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية الدكتور مناحي عبيد السبيعي بحضور مديرة مركز التوحد واضطرابات النمو الدكتورة رحاب طمان ومشرفة مركز التوحد بالمستشفى العسكري عائشة الحويطي و المساعد للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي وبعض منسوبي ومنسوبات القطاعين المختصين والمهتمين في مجال اضطراب طيف التوحد.
وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور الحربي بأعضاء الفريق مشيدًا بالوقت ذاته بالجهود التى يقوم بها مركز التوحد بمستشفى الملك سلمان الذي يستهدف شريحة مهمة في المجتمع وتقديم خدمات نوعية لهذه الفئة الغالية على الجميع.
ونوه الحربي بدور مركز التوحد وأهمية أن يكون مركزاً للتدريب ومنارة علم للمهتمين والعاملين في هذا المجال.
من جانبه اعرب الدكتور مناحي السبيعي مدير الطب النفسي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية عن شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك على حسن الاستقبال واهتمامه لما يخدم المتدربين والعاملين والمهتمين في مجال اضطراب طيف التوحد ، مؤكدا انه تم بحث العديد من المواضيع التي تهم مرضى التوحد وكذلك بحث سبل إنشاء مركز للتدريب وتأهيل المهتمين بهذا المرض والفئة الغالية على قلوبنا جميعا.

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